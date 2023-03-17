17 марта 2023, 18:00
Микроавтобус сбил пешеходов рядом с остановкой в Санкт-Петербурге
МВД Петербурга: несколько детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красном Селе
Микроавтобус Ford влетел в группу пешеходов рядом с остановкой общественного транспорта в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе дети, сообщили «360» в региональном главке МВД.
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Информация о ЧП на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина поступила правоохранителям в 16:33. На место оперативно прибыли экстренные службы и наряды ДПС.
В местных пабликах в соцсетях сообщают, что травмы получили шесть человек, среди них есть беременная женщина и трое детей.
Выяснение всех обстоятельств аварии взяла под свой контроль прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга. В ведомстве подтвердили, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.
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