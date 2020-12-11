Микроавтобус с запертой внутри женщиной подожгли в Крыму

По предварительной версии, водитель машины Mercedes Sprinter разлил горючую жидкость перед тем, как совершить поджог. Женщине удалось выбраться из автобуса. Жительница полуострова получила серьезные ожоги.

Свидетели произошедшего считают, что виновник пожара не смог покинуть горящий салон. В настоящий момент на месте работают спасатели.