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    11 декабря 2020, 13:56

    Микроавтобус с запертой внутри женщиной подожгли в Крыму

    Полина Петрова

    Мужчина поджег микроавтобус, предварительно заперевшись внутри со своей супругой на Южнобережном шоссе в Крыму, пишет сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Республике Крым.
    Микроавтобус с запертой внутри женщиной подожгли в Крыму

    По предварительной версии, водитель машины Mercedes Sprinter разлил горючую жидкость перед тем, как совершить поджог. Женщине удалось выбраться из автобуса. Жительница полуострова получила серьезные ожоги.

    Свидетели произошедшего считают, что виновник пожара не смог покинуть горящий салон. В настоящий момент на месте работают спасатели.