Микроавтобус с выпускниками попал в ДТП под Астраханью

По его данным, ученики возвращались домой после ЕГЭ. На дороге водитель не справился с управлением.

Всего в автобусе сидели шесть человек. Госпитализированы преподаватель и выпускник. У них медики зафиксировали сочетанные травмы средней тяжести.

ЧП случилось днем 16 июля на автодороге Красный Яр — Джанай — Сеитовка. Там столкнулись Ford Transit и КамАЗ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Ученики возвращались после сдачи ЕГЭ в село Красный Яр.

В больницу попала 18-летняя девушка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. С попутной машиной ее доставили в медучреждение, сообщил портал «Астрахань FM» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Всего в салоне сидели четыре выпускницы и педагог.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Инспекторы ГИБДД выясняют, проходил ли водитель предрейсовый медосмотр, а транспорт — технический контроль.

На месте происшествия от РСЧС работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники, в том числе от МЧС — два человека личного состава и одна единица техники, сообщил телеканал «Астрахань».