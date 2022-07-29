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    29 июля 2022, 13:04

    Микроавтобус с туристами врезался в грузовик в Краснодарском крае

    Оксана Лавнюженко

    Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла утром 29 июля на автодороге Краснодар — Кропоткин. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

    По словам официального представителя УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко, несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы.

    «В 04:15 водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер врезался в тонар MAN с прицепом. Несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы, точное количество уточняется. Проводится проверка», — сказал он.

    В настоящий момент полиция выясняет подробности случившегося. На месте ДТП работали полиция и скорая помощь.