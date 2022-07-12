Микроавтобус с туристами в Турции упал в пропасть

На трассе Тунджели — Эрзинджан в Турции произошло серьезное ДТП. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус с туристами упал в пропасть. Пострадали 18 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт Star.

«Туристический микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления», — сообщил автор статьи.

В аварии пострадали 18 человек. На место, к 44 километру трассы Тунджели — Эрзинджан, съехались экстренные службы для оказания помощи.

Неизвестно, были ли среди пассажиров россияне. Консульство Турции в Москве сообщило «360», что не располагает такой информацией.