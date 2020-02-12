Микроавтобус с рабочими перевернулся под Ивановом. Пострадали не менее шести человек

Шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Ивановской области. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, когда вез рабочих.

Авария произошла в 07:30 12 февраля в районе населенного пункта Бакшеево, на 63-м километре дороги «Кострома — Иваново». Водитель автобуса марки Fiat вез рабочих из Иванова в Плес, когда не справился с управлением и оказался в кювете. Об этом сообщили в ивановском управлении ГИБДД.

«48-летний мужчина, управляя микроавтобусом Fiat Ducato, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Источник фото: ГИБДД по Ивановской области

В автобусе были 14 пассажиров. По информации полиции, медицинская помощь понадобилась шести людям, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД. Детей среди пассажиров не было.

В то же время «Ивтелерадио» со ссылкой на полицию сообщает о семи пострадавших.