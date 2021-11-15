15 ноября 2021, 17:24
Микроавтобус с пассажирами загорелся в Новошахтинске
Микроавтобус усел выгореть полностью до приезда пожарных
В Новошахтинске Ростовской области во время движения внезапно загорелся рейсовый микроавтобус. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пока сотрудники МЧС успели приехать на место ЧП, огонь успел распространиться по всему салону. Об этом написал «Царьград».
К ликвидации возгорания были привлечены шесть спасателей и две пожарные машины. В результате пожара жертв удалось избежать.
Причины, по которым мог загореться микроавтобус, до сих пор не выявлены. Сейчас специалисты проводят проверку и уточняют детали происшествия.