Микроавтобус с пассажирами загорелся в Новошахтинске

В Новошахтинске Ростовской области во время движения внезапно загорелся рейсовый микроавтобус. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пока сотрудники МЧС успели приехать на место ЧП, огонь успел распространиться по всему салону. Об этом написал «Царьград».

К ликвидации возгорания были привлечены шесть спасателей и две пожарные машины. В результате пожара жертв удалось избежать.

Причины, по которым мог загореться микроавтобус, до сих пор не выявлены. Сейчас специалисты проводят проверку и уточняют детали происшествия.