Происшествия 29 апреля 2023, 18:46 Микроавтобус с пассажирами загорелся на ходу в Череповце РЕН ТВ: на въезде в Череповец на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами

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Микроавтобус с пассажирами загорелся на ходу в Череповце. В салоне находились 10 человек, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло на Кирилловском шоссе в районе дома № 67. По данным канала, микроавтобус следовал по маршруту Череповец — Ботово. Загорелся он на Кирилловском шоссе, недалеко от поста ДПС и автозаправки.

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РЕН ТВ привел данные очевидцев, которые сообщили, что водитель и девять пассажиров самостоятельно выбрались из транспортного средства еще до прибытия сотрудников МЧС.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.

В местном паблике «Вещает Вологда» подписчики выложили видео с места происшествия. На кадрах видно, что микроавтобус охватило пламя. Он получил сильные повреждения и навряд ли подлежит восстановлению.