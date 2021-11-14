Микроавтобус с пассажирами упал с перевала в Магаданской области

Водитель пассажирского микроавтобуса в Магаданской области не справился с управлением и упал с проезжей части на перевале Дедушкина лысина в Хасынском городском округе. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

«На перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили. Прокуратуре Хасынского района поручено разобраться в причинах дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На месте аварии сейчас работают сотрудники прокуратуры и дорожные полицейские. Позже в надзорном ведомстве дадут оценку действиям перевозчика, дорожников и сотрудников ГИБДД.

Как пишут в соцсетях, после аварии водитель смог подняться на перевал и позвать на помощь. К месту ДТП подъехал вахтовый автобус, который забрал людей и отвез их в поселок Атка.