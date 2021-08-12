Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Кемеровской области

В Кемеровской области съехал с дороги и опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло 12 августа около 05:00 на 66-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспорт перевернулся. В результате один человек погиб, шесть человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Всего в салоне находились восемь человек. В каком состоянии находятся пострадавшие, неизвестно. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Дорожные инспекторы призвали водителей быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия при выборе безопасной скорости движения.