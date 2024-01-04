Происшествия 04 января 2024, 12:52 Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Бурятии Микроавтобус с 12 пассажирами перевернулся на трассе в Бурятии РИА «Новости»

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Перевозивший 12 пассажиров микроавтобус попал в аварию в Баргузинском районе Бурятии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с трассы. В результате транспортное средство перевернулось. Об этом со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что речь идет о микроавтобусе Fiat Ducato. Авария произошла в двух километрах от села Душелан.

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«По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира. Информация уточняется», — заявили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что микроавтобус следовал из улуса Баянгол в Улан-Удэ. Во время движения водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и автобус перевернулся. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения водителем закона о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.