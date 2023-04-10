Происшествия 10 апреля 2023, 15:36 Микроавтобус с пассажирами перевернулся на Ставрополье

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В Изобильненском округе произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ставрополья.

Авария произошла на на 15 километре трассы Рыздвяный — Казьминка. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус перевернулся. В результате ДТП 54-летняя пассажирка скончалась на месте. Сидевший за рулем 57-летний мужчина и его 15-летний внук пострадали, их доставили в больницу. Известно, что все трое являются жителями соседнего государства и ехали в Ростовскую область.

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