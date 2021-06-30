Микроавтобус с мигрантами перевернулся в Волгоградской области

В Волгоградской области 13 человек пострадали в ДТП. «Газель», в салоне которой находились 14 мигрантов, перевернулась.

Воитель, по предварительным данным, не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. Микроавтобус ехал из Волгограда в Москву на работу в поле. Об этом сообщили «Интерфаксу-ЮГ» в пресс-службе главного управления МВД по Волгоградской области.

В ведомстве рассказали, что это был не маршрутный микроавтобус, а водитель занимался частным извозом. Документов у пассажиров при себе не было.

В Туве семь подростков попали в аварию. За рулем находился 13-летний мальчик. Он не справился с управлением, машина перевернулась. В результате он погиб, остальные подростки в возрасте 12-14 лет получили легкие травмы, их осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее восемь подростков попали в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области. По предварительным данным, в автомобиле находились девять человек 2000–2006 годов рождения.