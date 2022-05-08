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    08 мая 2022, 17:27

    Микроавтобус с футбольными болельщиками попал в ДТП на Урале, погиб человек

    СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом футбольных болельщиков на Урале

    Ольга Назаркина

    Микроавтобус с болельщиками ФК «Спартак» попал в ДТП по дороге из Екатеринбурга в Златоуст. Авария произошла поздно вечером 7 мая. В результате погиб один человек, сообщили в региональном СУ СК РФ.

    По факту случившегося возбудили дело по статье об оказании транспортных услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности смерть человека.

    По данным следствия, на трассе вблизи деревни Селянкино в Миасском городском округе водитель микроавтобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало на обочину дороги и перевернулось. Один из пассажиров погиб, еще двое попали в больницу с переломами.

    На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты СУ СК РФ. Руководитель следственного управления поставил на контроль ход расследования дела.

    В местном паблике «ЧП Миасс — Чебаркуль» появилось видео с места ЧП. На кадрах можно видеть, как сотрудники МЧС переворачивают опрокинувшийся микроавтобус. На месте находятся врачи скорой помощи.

    По данным 74.ru, в автобусе находились 15 пассажиров. В Минздраве изданию заявили, что за медицинской помощью обратились 10 человек.