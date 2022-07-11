Микроавтобус с детьми перевернулся в Крыму
Прокуратура Крыма: трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом из Томской области
Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, в результате трое несовершеннолетних госпитализированы. Об этом сообщили на сайте крымской прокуратуры.
Авария произошла в понедельник недалеко от села Владиславовка. По данным прокуратуры, микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, съехал с дороги, опрокинулся в кювет и перевернулся, написало РИА ФАН.
В автобусе помимо водителя находились семь пассажиров, из них шестеро дети. В результате ДТП троих детей госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.
Прокуратура начала проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства. На место происшествия выехал прокурор Кировского района Александр Пряхин, передал RT.