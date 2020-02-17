Микроавтобус с беременными женщинами перевернулся в Башкирии

По предварительным данным, 25-летний водитель санитарного микроавтобуса не справился с управлением. В результате машина упала на бок прямо на проезжей части. ДТП произошло на 49-м километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит.

В салоне в этот момент ехали две беременные женщины 28 и 39 лет. Их сопровождала врач Малоязовской больницы.

По предварительным данным, после аварии женщины уехали в больницу на попутках. Сам микроавтобус получил незначительные механические повреждения. О пострадавших ничего не известно.