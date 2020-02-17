17 февраля 2020, 16:02
Микроавтобус с беременными женщинами перевернулся в Башкирии
Поездка в роддом для двух беременных жительниц Башкирии прервалась из-за аварии. Санитарный автобус УАЗ, на котором рожениц везли в больницу, перевернулся. Об этом говорится в сообщении официальной группы Facebook республиканского ГИБДД.
По предварительным данным, 25-летний водитель санитарного микроавтобуса не справился с управлением. В результате машина упала на бок прямо на проезжей части. ДТП произошло на 49-м километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит.
В салоне в этот момент ехали две беременные женщины 28 и 39 лет. Их сопровождала врач Малоязовской больницы.
По предварительным данным, после аварии женщины уехали в больницу на попутках. Сам микроавтобус получил незначительные механические повреждения. О пострадавших ничего не известно.