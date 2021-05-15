Микроавтобус с белорусами столкнулся с грузовиком под Смоленском. Пострадали 13 человек

Большегруз Volvo столкнулся с микроавтобусом Volkswagen на 298-м километре трассы М1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области.

Пассажирский микроавтобус перевозил 20 граждан Белоруссии. В результате аварии в Сафоновскую центральную районную больницу попали 13 человек. Среди них состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом состоянии. Помощь им оказывают специалисты территориального Центра медицины катастроф при Смоленской областной клинической больнице.

На место ЧП приехали полицейские, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС по Смоленской области, ДТП случилось около 06:35.

Микроавтобус выполнял заказной рейс из Белоруссии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он столкнулся на трассе с фурой, которая двигалась в попутном направлении.

Губернатор Алексей Островский поручил оказать максимальную помощь пострадавшим в аварии в Сафоновском районе, написало издание «Рабочий путь».