Происшествия 01 марта 2023, 13:40 Микроавтобус провалился под лед в Приморском крае

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Недалеко от поселка Тавричанка в Приморском крае рыбалка для приморца закончилась повреждением автомобиля. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Мужчина решил заехать на лед на микроавтобусе, не подумав о последствиях. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как передняя часть автомобиля ушла под лед. Владелец транспортного средства в недоумении расхаживал возле микроавтобуса, не зная, как извлечь автомобиль. Чем закончилась история, не сообщается.

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Власти Владивостока запретили автомобилистам выезжать на лед. За это предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

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