Эксклюзив 14 мая 2023, 13:30 Микроавтобус посольства Узбекистана и скорая помощь столкнулись в Москве Источник «360»: машина посольства Узбекистана и карета скорой помощи столкнулись в Москве РИА «Новости»

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В Москве произошла авария с участием микроавтобуса посольства Узбекистана и автомобиля скорой помощи. Машины столкнулись в районе станции метро «Новые Черемушки». Об этом «360» сообщил источник.

В экстренные службы столицы информация об аварии поступила в 12:28.

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«В аварию попал микроавтобус Toyota посольства Узбекистана. Разлив топлива не зафиксировали, информация по пострадавшим уточняется», — сказал источник.

Позже он добавил, что в салоне микроавтобуса находились шесть человек, никто из них не травмировался.

«В скорой помощи ехали пациент и фельдшер. Неотложка мчалась с проблесковым маячком», — заключил источник, отметив, что ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

В декабре 2022 года легковушка и машина скорой помощи столкнулись на западе Москвы.