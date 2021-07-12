Микроавтобус попал в ДТП на Кубани. Погибли 3 человека

Микроавтобус врезался в грузовик на трассе рядом с Армавиром в Краснодарском крае. В результате аварии погибли три человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Ехал микроавтобус из Анапы в Назрань, в нем были 12 человек. Произошло боковое столкновение с фурой. Предварительно, трое погибли, среди них двое детей», — процитировал ТАСС представителя администрации.

Всего в больницу доставили девять человек. Двое пострадавших попали в реанимацию, а один — в обычную палату. Всем остальным медики оказывали помощь в травмпункте.

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Позже краевая прокуратура сообщила, что на водителя микроавтобуса завели уголовное дело. Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На маршруте мужчина работал нелегально.

«В настоящий момент установлено, что водитель являлся нелегальным перевозчиком, поскольку в реестре официальных перевозчиков не числится», — уточнили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к аварии привел выезд на встречу микроавтобуса Volkswagen Crafter. Водитель врезался в грузовик Volvo с прицепом. Все обстоятельства ДТП продолжают выяснять.