Микроавтобус Peugeot перевернулся в Петербурге. Погиб один человек

«Дни.ру» уточнили, что авария произошла на Скандинавском шоссе в пяти километрах от съезда с ЗСД (Западный скоростной метр). По одной из версий, из-за наледи на дороге водитель Peugeot потерял управление и микроавтобус перевернулся. Один из пассажиров погиб. Семеро получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.