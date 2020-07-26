Микроавтобус перевернулся в Туве. Погиб ребенок

Пятилетний ребенок стал жертвой аварии с микроавтобусом в Кызылском районе Тувы. Во время ДТП девять человек получили различные травмы. Сейчас им помогают врачи.

Микроавтобус Toyota Alphard перевернулся на дороге Кызыл — Эрзин, рядом с селом Целинное. За рулем была женщина 1984 года рождения, сообщили ТАСС в республиканском МВД. Всего в минивэне ехали 10 человек, из которых трое — дети. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Один ребенок пяти лет скончался от полученных травм.

В пресс-службе МЧС уточнили РИА «Новости», что, предположительно, все дети — граждане Киргизии. Сейчас точный список пострадавших и их диагнозы уточняются. Правоохранители выяснили, что в микроавтобусе находились родственники, которые ехали с отдыха.

На месте ДТП продолжают работать 22 спасателя и девять единиц техники. Все обстоятельства и причины аварии пока выясняются.