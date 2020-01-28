28 января 2020, 17:54
Микроавтобус перевернулся в Санкт-Петербурге
Водитель микроавтобуса не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. ДТП перекрыло одну из полос движения на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.
28 января в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали информацию о дорожном инциденте с участием микроавтобуса.
Отмечается, что перевернувшийся фургон перекрыл левую полосу движения в сторону Колпино.
Информации о пострадавших нет. Однако на фотографии с места происшествия видно, что из окна свисает чья-то рука.