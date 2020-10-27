Микроавтобус перевернулся на трассе в Красноярском крае

По данным полиции, авария произошла на 497-м километре автодороги Р-257 «Енисей» утром 27 октября. Людей вез 31-летний водитель. Он не справился с управлением и вылетел с трассы в правый кювет. Иномарка перевернулась.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Пострадавших в ДТП на юге Красноярского края отвезли в Ермаковскую районную больницу. На месте аварии сейчас работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства дорожного происшествия. О точной причине аварии информации пока нет.