Происшествия 31 июля 2023, 09:55 Микроавтобус на Алтае столкнулся с грузовиком-ассенизатором, один человек погиб МЧС: один погиб, 7 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Алтае Пресс-служба МЧС

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На трассе в Чемальском районе произошло ДТП. Микроавтобус столкнулся с ассенизаторным грузовиком. Семь человек пострадали, один погиб по пути в больницу, сообщило Главное управление МЧС России по Республике Алтай в своем Telegram-канале.

Грузовик-ассенизатор Hino 31 июля столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter в трех километрах от села Чемал. Экстренные службы приняли вызов в 10:06 (06:06 по московскому времени). Микроавтобус перевозил 20 человек, в том числе двух детей. Пострадали семеро, включая несовершеннолетнего, еще один погиб по пути в районную больницу.

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Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор грузовика, оказали пострадавшим первую медицинскую и психологическую помощь, а по приезде скорой помощи донесли людей до машин.

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