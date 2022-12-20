20 декабря 2022, 12:35
Микроавтобус и три легковушки столкнулись на трассе в Татарстане
ГИБДД Татарстана: двое пострадали в массовом ДТП с микроавтобусом в Тукаевском районе
На трассе в Тукаевском районе Татарстана произошло массовое ДТП. Три легковых автомобиля столкнулись с микроавтобусом, пострадали два человека. Госавтоинспекция республики показала фотографии с места аварии.
Автомобиль Chevrolet Lanos ехал по дороге из Набережных Челнов в Сарманово. На 17-м километре трассы водитель не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».
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После этого в микроавтобус врезались две легковушки — Lada и Hyundai. «Газель» с 11 пассажирами опрокинулась на бок, пострадали два человека — пассажир микроавтобуса и женщина за рулем Chevrolet Lanos.
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Легковушки отлетели к обочине. На место приехали скорая помощь и Госавтоинспекция.
В Татарстане три дня шел снег, в том числе мокрый, и дождь, выпало до 68% месячной нормы осадков. На дорогах появились снежные заносы и каша, местами сильная гололедица, предупредило Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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