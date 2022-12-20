Происшествия 20 декабря 2022, 12:35 Микроавтобус и три легковушки столкнулись на трассе в Татарстане ГИБДД Татарстана: двое пострадали в массовом ДТП с микроавтобусом в Тукаевском районе Госавтоинспекция Татарстана / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На трассе в Тукаевском районе Татарстана произошло массовое ДТП. Три легковых автомобиля столкнулись с микроавтобусом, пострадали два человека. Госавтоинспекция республики показала фотографии с места аварии.

Автомобиль Chevrolet Lanos ехал по дороге из Набережных Челнов в Сарманово. На 17-м километре трассы водитель не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

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После этого в микроавтобус врезались две легковушки — Lada и Hyundai. «Газель» с 11 пассажирами опрокинулась на бок, пострадали два человека — пассажир микроавтобуса и женщина за рулем Chevrolet Lanos.

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Легковушки отлетели к обочине. На место приехали скорая помощь и Госавтоинспекция.

Госавтоинспекция Татарстана Госавтоинспекция Татарстана Госавтоинспекция Татарстана

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