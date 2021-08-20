Микроавтобус и легковушка столкнулись в Ростовской области. Погиб 1 человек

Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Ростовской области. В результате аварии погиб один человек, в больницу доставили 10 пострадавших. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, ДТП произошло вечером 20 августа на восьмом километре дороги Сальск — Яшалта в Сальском районе. Предварительно установили, что водитель Nissan Tiida зацепил правую обочину, когда выходил из затяжного поворота на мокрой дороге. В итоге машина вылетела на встречку, где врезалась в «Газель».

«В результате с места ДТП до приезда наряда ГИБДД автомобилями скорой помощи в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка», — уточнили в региональном управлении. Цитату привел ТАСС.

В ведомстве добавили, что пять пострадавших ехали в легковушке, а остальные шесть — в микроавтобусе. Сейчас всем получившим травмы оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно, врачи оценили состояние троих пациентов как тяжелое. Одна из пострадавших умерла в медучреждении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии. Прокуратура также организовала проверку.