Микроавтобус и легковушка столкнулись под Астраханью

Перевозившая пассажиров «газель» столкнулась с легковым автомобилем в Наримановском районе Астраханской области. В результате аварии шесть человек пострадали.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что ЧП произошло на федеральной трассе Р22 в Наримановском районе. Водитель Lаdа начал обгон, но не справился с управлением. Он вылетел на обочину и врезался в пассажирскую «газель».

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС по региону, сообщение об аварии поступило в 07:26.

Источник фото: ГУ МЧС по Астраханской области

В МВД рассказали, что шесть человек пострадали. По предварительной информации, четырех пассажиров Lada доставили в больницу с переломами. Еще два человека из «газели» получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Наримановскому району начали административное расследование по факту случившегося.