Микроавтобус и грузовик столкнулись в Оренбуржье. Есть погибшие

Микроавтобус столкнулся с легким грузовиком в Оренбургской области. Четыре человека погибли. Об этом «360» сообщили в пресс-службу регионального УМВД.

Авария произошла утром 8 декабря на трассе Р-239 «Оренбург — Акбулак» недалеко от Соль-Илецкого. Там столкнулись микроавтобус и грузовик Ford Transit. Обе машины полностью сгорели.

Погибли три человека, количество пострадавших уточняется. До этого информированный источник сообщил агентству, что погибли четыре человека, еще трое пострадали.

На место происшествия приехали пять спасателей и одна единица техники от МЧС России, а также еще 12 человек и пять единиц техники от других служб экстренного реагирования. Кроме того, по указанному адресу прибыли полицейские, сообщило издание Ria56 со ссылкой на региональное УМВД. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.