Микроавтобус и грузовик столкнулись под Владимиром

Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области. В результате ДТП погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«1 октября около 02:50 на 327 км ФАД М-7 „Волга“ в Гороховецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen двигался в сторону Нижнего Новгорода, и допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем «МАЗ», после чего опрокинулся.

По состоянию на 05:00 известно о четырех погибших пассажирах микроавтобуса и пяти пострадавших, уточнили в пресс-службе. Все получившие ранения люди были доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас движение на участке пути в сторону Нижнего Новгорода, где произошло столкновение, ограничено. Регулировку дорожного движения осуществляют сотрудники ОГИБДД.

На месте происшествия работает полиция и экстренные службы, отметил RT. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.