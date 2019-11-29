Микроавтобус Ford Transit сгорел на КАД в Петербурге

По данным издания, иномарка загорелась в районе Вантового моста. Водителю не удалось потушить пламя, несмотря на помощь других автомобилистов. Сначала огонь охватил капот, потом перекинулся на весь микроавтобус. В итоге машина практически полностью сгорела. Остался лишь каркас кузова. В результате произошедшего никто не пострадал.