Происшествия 16 декабря 2023, 11:48 Михайловский ГОК продолжил работу в штатном режиме после атаки ВСУ Михайловский ГОК им. А.В. Варичева / «ВКонтакте»

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Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске после атаки ВСУ продолжил работу в штатном режиме. Об этом заявила его пресс-служба.

«Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата», — отмечается в сообщении.

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На производственную деятельность предприятия происшествие не повлияло.

Об атаке украинских беспилотников на Дмитриевский и Железногорский районы Курской области стало известно 16 декабря около 04:30. Никто не пострадал, но повреждения инфраструктуры и жилых домов все же зафиксировали. ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Кроме того, в селе Крупец Дмитриевского района пострадали заборы, окна и крыши в восьми домах. Удар также пришелся по компрессорной станции в районе железнодорожного вокзала в Дмитриеве.