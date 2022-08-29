Мигранты устроили смертельные автогонки на овощебазе в Петербурге

Автогонки на территории Софийской овощебазы в Санкт-Петербурге закончились столкновением с фурой. В результате ДТП погибли три человека, сообщил «360» осведомленный источник.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что несколько автомобилей устроили гонки. В какой-то момент один из седанов занесло и он врезался в стоявшую фуру. На место тут же прибыли работники базы.

Как сообщил источник «360», участниками автогонок оказались приезжие из Таджикистана. В результате аварии погиб водитель пострадавшего автомобиля, а также двое его пассажиров.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла в минувшее воскресенье, 28 августа.

По данным ведомства, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением во время проезда по территории оптового рынка и наехал на припаркованный большегруз MAN.

В результате аварии 23-летний водитель и двое пассажиров скончались на месте происшествия. Еще двух человек из пострадавшего автомобиля доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии следователи МВД проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.