Мигранты устроили массовую драку во дворе ЖК в Мытищах. Видео

Группа мигрантов устроила массовую драку возле одной из жилых высоток в Мытищах. В рукопашной сошлись около десяти человек. Мужчины били друг друга ногами и палками. Под раздачу попала и местная жительница с ребенком.

В мытищинской полиции «360» рассказали, что в курсе происшествия и начали проверять все обстоятельства драки. Правоохранительные органы сейчас выясняют, кто устроил побоище и из-за чего разгорелся конфликт. Во время драки травмы получили местная жительница и ее ребенок.

«Мне сейчас нужно очень много чего сделать для того, чтобы этих людей наказали. Мне нужно пройти освидетельствование с ребенком медицинское, мне нужно в полицию еще ехать. Простите, сегодня я, к сожалению, постоянно за рулем, и у меня ребенок пострадавший, вот прямо со мной рядом», — сообщила «360» пострадавшая женщина.

Драку сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что страсти разгорелись нешуточные. В управляющей компании ЖК, где это произошло, рассказали, что передали видеозаписи участковому, который будет во всем разбираться.