Эксклюзив 03 августа 2023, 11:02 Мигранты устроили массовую драку в Новой Москве Толпа мигрантов устроила массовую драку и избила человека в Десеновском поселении в Москве

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Вечером 2 августа около 23:30 в ЖК «Десна» в Десеновском поселении Москвы толпа мигрантов избила человека. Местные жители рассказали «360» о том, что они звонили в полицию, однако та ехала на вызов слишком долго.

По словам собеседницы, она услышала крики и увидела из окна, как толпа мигрантов бьет лежащего на земле человека. Она позвонила в полицию.

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«Через 30 минут по номеру 102 дозвонилась, когда почти убили. „Абонент занят, дождитесь оператора“, — так говорили по телефону», — рассказала она.

Другая местная жительница рассказала, что мигранты из Средней Азии сильно выпили и начали драться на детской площадке. Некоторых сильно избили, участники конфликта даже кидались камнями друг в друга. Затем к месту прибыли сотрудники специальных служб.

«Вышли местные жители и тоже пытались помочь пострадавшим и разнять драчунов», — уточнила она.

Происшествие в ТиНАО подтвердила пресс-служба МВД. Полиция задержала и доставила в отдел 12 человек. Сейчас сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что избитый мигрантом участник СВО умер в больнице. Врачам пришлось сделать бойцу трепанацию черепа.