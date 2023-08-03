03 августа 2023, 11:02
Мигранты устроили массовую драку в Новой Москве
Толпа мигрантов устроила массовую драку и избила человека в Десеновском поселении в Москве
Вечером 2 августа около 23:30 в ЖК «Десна» в Десеновском поселении Москвы толпа мигрантов избила человека. Местные жители рассказали «360» о том, что они звонили в полицию, однако та ехала на вызов слишком долго.
По словам собеседницы, она услышала крики и увидела из окна, как толпа мигрантов бьет лежащего на земле человека. Она позвонила в полицию.
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«Через 30 минут по номеру 102 дозвонилась, когда почти убили. „Абонент занят, дождитесь оператора“, — так говорили по телефону», — рассказала она.
Другая местная жительница рассказала, что мигранты из Средней Азии сильно выпили и начали драться на детской площадке. Некоторых сильно избили, участники конфликта даже кидались камнями друг в друга. Затем к месту прибыли сотрудники специальных служб.
«Вышли местные жители и тоже пытались помочь пострадавшим и разнять драчунов», — уточнила она.
Происшествие в ТиНАО подтвердила пресс-служба МВД. Полиция задержала и доставила в отдел 12 человек. Сейчас сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что избитый мигрантом участник СВО умер в больнице. Врачам пришлось сделать бойцу трепанацию черепа.
Драки
Мигранты
МВД РФ
Москва 2023
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