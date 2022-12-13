Эксклюзив 13 декабря 2022, 12:34 Мигранты не поделили автобусы у склада Ozon в Екатеринбурге и устроили массовую потасовку Мигранты устроили массовую драку у распределительного центра Ozon в Екатеринбурге

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Жители Екатеринбурга рассказали об очередной драке мигрантов у распределительного центра Ozon. Десятки мужчин устроили потасовку на выходе со склада в логопарке «Кольцовский». Полиция проведет проверку, рассказали «360» в отделении по связям со средствами массовой информации УМВД России по Екатеринбургу.

«Сообщений о данном происшествии в полицию не поступало. Информации о пострадавших не зафиксировано», — заявили правоохранители.

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Несмотря на это, они проведут проверку, установят причину драки и вычислят ее участников.

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Потасовка произошла в ночь на 11 декабря на парковке. В интернете появилось видео, на котором десятки человек сначала поругались с одним мужчиной, а потом напали друг на друга. В какой-то момент толпа передвинулась ближе к зданию. РИА ФАН рассказало, что некоторые дебоширы стали бить припаркованные автомобили.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что работники из Таджикистана и Киргизии сцепились после смены. С чего началась именно эта драка, коллеги не поняли, но сказали, что такие конфликты происходят в распределительном центре Ozon почти каждый день. Дело в графике склада и нехватке автобусов — смена заканчивается ровно в восемь часов вечера и утра, охрана выпускает всех сразу, на остановке начинается толкотня и ругань.