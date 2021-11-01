Мигранты из Узбекистана избили жителя Одинцово за замечание

Трое приезжих из Узбекистана избили в Одинцово мужчину, который сделал им замечание из-за шума. В потасовке участвовала женщина. Пострадавший обратился в полицию.

Как сообщил источник «360», нападению подвергся правозащитник Андрей Косяков. Он рассказал, что зафиксировал в травмпункте побои. У него был сломан нос.

На Косякова напали мигранты, проживающие в ЖК «Гусарская баллада», в доме по адресу Можайское шоссе, 4. Драка произошла 31 октября около 21:00. Жильцы дома часто жаловались на шум, который исходит из квартиры, которую снимали мигранты.

Источник фото: телеканал «360»

Косяков рассказал «360», что не понимает, по какой причине на него напали. Вероятно, кто-то из жильцов дома поделился с мигрантами информацией из чата жильцов. Люди обсуждали поведение приезжих и возможности их урезонить.

Напали два молодых человека, с ними была одна женщина. Я был просто шокирован, ничто не предвещало подобной ситуации. Я просто подходил к подъезду, когда на меня начали кричать, ругаться, обвинять в том, что я кому-то руки выкручивал и ударил. Затем эти трое людей начали меня избивать. Я упал, меня продолжали бить ногами. Андрей Косяков правозащитник

На фоне увеличившегося числа грубых нарушений общественного порядка мигрантами глава Следкома России Александр Бастрыкин предложил ввести для них геномную регистрацию.