Толпа до смерти избила жителя Обнинска в Калужской области. Как сообщил портал obninsk.name, в ходе драки одному из ее участников сломали нос, у 26-летнего парня открылось сильное кровотечение. Он отправился домой, но затем скончался.

Несколько россиян и иностранцев, жители Обнинска и гости из ближнего зарубежья, отдыхали в развлекательном комплексе на проспекте Ленина. Возникший между ними конфликт перерос в драку. Одному из участников потасовки сломали нос. У молодого человека из-за этого открылось сильное кровотечение. Вместе с приятелем 26-летний потерпевший вызвал такси и отправился домой, после этого он скончался. У него остался полуторагодовалый ребенок.

На молодого отца, по словам местных жителей, напали мигранты. В убийстве они винят жителя Душанбе, который, по предположениям, после случившегося уехал из России. Правоохранители возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи намерены назначить дополнительную экспертизу и эксгумировать тело погибшего.

Пассажиры московского метро вступились за девушку, которую покрыли матом молодые мигранты. Первым гостей столицы к вежливости призвал молодой человек, а после к нему присоединились и остальные пассажиры вагона. Сам конфликт попал на видео, которое разошлось по социальным сетям.