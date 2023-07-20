20 июля 2023, 19:34
Мигрантов, устроивших массовую драку в поселке Дрожжино, начали искать в Подмосковье
Подмосковный СК сообщил о начале проверки по факту массовой драки мигрантов в Дрожжино
Информацию о массовой драке во дворе строящегося ЖК в Ленинском городском округе начали проверять сотрудники регионального СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло 19 июля в поселке Дрожжино во дворе многоэтажки, где идут строительные работы. Потасовку устроила группа рабочих. Конфликт, по данным следователей, перерос в хулиганские действия.
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Сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили представителей застройщика, их заказчиков и подрядчиков.
Органу дознания поручили установить личности и местонахождение мигрантов, которые причастны к хулиганству. При этом правоохранители проверят и законность их нахождения и работы на территории России.
Ход проверки поставил на контроль центральный аппарат Следственного комитета, заключили в пресс-службе.
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