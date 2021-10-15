Мигрантов, бросивших в пенсионера фрукт, проверят самарские полицейские

Самарские полицейские начали проверку информации о конфликте, произошедшем в Промышленном района Самары между уличными торговцами и пожилым человеком. Материал зарегистрировали в дежурной части, сообщила пресс-служба областного МВД в своем Instagram.

Полицейские сообщили, что ищут свидетелей конфликта, который произошел между пожилым человеком и торговцами уличной точки.

«Сотрудниками полиции проводится проверка. Материал зарегистрирован в дежурной части отдела полиции, в настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», — сообщила пресс-служба МВД по Самарской области.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой пожилой мужчина говорит о том, что торговцы бросили в него овощ. За пенсионера вступились прохожие, а сам пострадавший заметил, что торговцы бросаются в него каждый день.

Грабители напали и избили пенсионера в центре Санкт-Петербурга. У мужчин отобрали деньги и мобильный телефон.