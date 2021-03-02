Мигранта заподозрили в приставании к детям под Волгоградом

В Волгоградской области задержали 53-летнего уроженца Таджикистана, которого заподозрили в приставании к детям сожительницы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Подозреваемого задержали в одном их хуторов Фроловского района. Его приютила местная жительница, с которой у него завязались близкие отношения. Женщина воспитывала двух детей, к которым, как оказалось впоследствии, мужчина приставал. Они ничего не говорили матери, поскольку ее сожитель их запугал. Дети рассказали обо всем учительнице, которая и заявила на подозреваемого в полицию.