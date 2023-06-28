Происшествия 28 июня 2023, 16:57 Мигранта заподозрили в краже рюкзаков в центре Москве МВД: полицейские задержали подозреваемого в кражах двух рюкзаков на Арбате в центре Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли две уличные кражи в центре столицы. Главным подозреваемым в обоих случаях стал 36-летний приезжий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По версии полиции, мужчина ночью приметил на лавочке рюкзак с вещами и украл его, пока владелец отвлекся на беседу с прохожим и смотрел в другую сторону. Второй эпизод произошел днем в общественном месте. Злоумышленник похитил рюкзак с дорогим смартфоном, который лежал на стуле около кафе.

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В ведомстве уточнили, что подозреваемого в кражах удалось вскоре задержать в хостеле в Большом Тишинском переулке. Следователи возбудили против него два уголовных дела. Расследование продолжается.

Ранее мужчина с дробовиком ограбил алкомаркет в Москве.