Мигранта задержали по подозрению в терроризме

Два года назад подозреваемый перевел 22 тысячи рублей своему родственнику. Он находился в федеральном розыске за организацию террористической ячейки.

Сообщается, что деньги были перенаправлены в пользу группировки, запрещенной в РФ.

В квартире задержанного проводится обыск, решается вопрос об аресте.