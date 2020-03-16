16 марта 2020, 18:14
Мигранта задержали по подозрению в терроризме
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 24-летнего гражданина Таджикистана. Его подозревают в содействии терроризму. Об этом написал сайт «Политика сегодня».
Два года назад подозреваемый перевел 22 тысячи рублей своему родственнику. Он находился в федеральном розыске за организацию террористической ячейки.
Сообщается, что деньги были перенаправлены в пользу группировки, запрещенной в РФ.
В квартире задержанного проводится обыск, решается вопрос об аресте.