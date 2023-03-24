Происшествия 24 марта 2023, 13:51 Мигранта, устроившего тройное ДТП, начали судить в Новосибирске

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В Новосибирске началось судебное разбирательство в отношении жителя иностранного государства, который устроил тройное ДТП. В аварии пострадали четыре человека, сообщил сайт «КП-Новосибирск».

Отмечается, что летом 2021 года мигрант за рулем каршеринговой машины превысил скорость и врезался в такси. От удара обе машины отбросило, после чего в такси въехала иномарка.

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Как сообщил «Царьград», травмы различной степени тяжести получили четыре человека, пассажирку такси доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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