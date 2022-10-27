Мигранта ранили ножом в Петербурге | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 02:31 Мигранта ранили ножом в Петербурге

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В Санкт-Петербурге за помощью к правоохранителям обратился уроженец одной из стран ближнего зарубежья, которого ранили ножом. Об этом сообщила Neva.Today.

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Полураздетого мужчину обнаружили в Кировском районе около гаражного кооператива. Он получил ножевое ранение груди и левой ягодицы. По его словам, он повздорил с соотечественником, который и нанес ему удары ножом. ИА Nation News написало, что полиция ищет нападавшего.