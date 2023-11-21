Происшествия 21 ноября 2023, 16:21 Мигранта, находившегося в международном розыске, арестовали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали уроженца Узбекистана, который обманул земляка на 80 тысяч долларов и оставил его без дома. Мужчина находился в международном розыске, рассказал сайт 78.ru.

Как написал «Царьград», в августе 2023 года мигрант вместе с подельниками уговорили знакомого, живущего под Ташкентом, продать дом за 120 тысяч долларов, обещая вернуть деньги после получения кредита. Когда доверчивый узбекистанец согласился на сделку, мужчина отдал ему только 40 тысяч долларов, а остальные деньги присвоил себе и сбежал в Россию.

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Подозреваемого поместили в следственный изолятор.