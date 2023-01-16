Происшествия 16 января 2023, 17:46 Мигранта из Туниса обвинили в изнасиловании петербурженки

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В Петербурге 24-летнему гражданину Туниса предъявили обвинение в надругательстве над 52-летней женщиной. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Как предполагает следствие, иностранец напал на женщину поздно вечером 13 января рядом с кафе в Александровском парке в центре города. Он избил жертву, а после надругался над ней. После чего сбежал с места преступления.

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Но мужчину задержали и предъявили обвинения сразу по двум статьям, «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время решается вопрос о заключении иностранца под стражу на время следствия.

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