Происшествия 29 июня 2023, 15:49 Мигрант ворвался в красноярский храм с головой барана и криками про Чечню Мужчина принес в храм Рождества Христова в Красноярске останки барана и помешал службе «ВКонтакте»

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Неизвестный мужчина ворвался в храм Рождества Христова в Красноярске во время службы и бросил на пол голову и останки барана. Об этом сообщили в группе церкви в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня во время вечернего богослужения, когда у мусульман праздник, неизвестный нам человек, предположительно мигрант, препятствовал богослужению в нашем храме», — написали в Сети.

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Он также критиковал действия России в Чечне. Своим поведением мужчина оскорблял прихожан. В церковь приехала полиция, сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.

Судя по видео, опубликованному во «ВКонтакте», останки животного мужчина бросил в церковной лавке.

С 27 июня до 1 июля мусульмане отмечают один из самых важных исламских праздников — Курбан-байрам, название которого переводится как «праздник жертвы». Курбан-байрам посвящен память о жертвоприношении, которое совершил Ибрахим (Авраам).

Главным блюдом является жертвенное животное, как правило баран, которым угощают всех, но в первую очередь бедных. Во время празднования Курбан-байрама правоверные мусульмане должны помогать ближним.

Накануне, 28 июня, около 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве. Торжественная молитва прошла в трех московских мечетях.