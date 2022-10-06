Мигрант скончался при падении с крана в попытке скрыться от полиции в Каспийске | 360°

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Мигрант скончался при падении с крана в попытке скрыться от полиции в Каспийске

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Мигрант погиб в попытке скрыться от сотрудников полиции в Каспийске. Он упал со строительного крана. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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Мужчина убегал от полиции. В какой-то момент он решил забраться на строительный кран, с которого в итоге упал. Он получил серьезные травмы и погиб до приезда врачей. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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