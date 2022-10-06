Мигрант скончался при падении с крана в попытке скрыться от полиции в Каспийске | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мигрант скончался при падении с крана в попытке скрыться от полиции в Каспийске

Читать 360tv в

Мигрант погиб в попытке скрыться от сотрудников полиции в Каспийске. Он упал со строительного крана. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Реклама

Мужчина убегал от полиции. В какой-то момент он решил забраться на строительный кран, с которого в итоге упал. Он получил серьезные травмы и погиб до приезда врачей. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

0 0 0 0 0 0