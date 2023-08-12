Происшествия 12 августа 2023, 19:03 Мигрант пожаловался полиции на московскую проститутку из-за «некачественных услуг» «Осторожно, Москва»: мигрант заявил в МВД на эскортницу из-за «качества услуг» Фото: freepik.com

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В Северо-Восточном округе Москвы мужчина поплатился здоровьем после встречи с девушкой легкого поведения. Между ними разгорелся конфликт из-за «некачественных услуг», сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Авторы статьи уточнили, что 32-летний Ахмед из Северного Медведково нашел по объявлению девушку, оказывающую интимные услуги. Он пригласил ее к себе домой на улицу Полярную. По окончании свидания мужчина оставил негативный отзыв, так как ему не понравилось качество ее работы. После этого между ним и эскортницей возникла ссора. Гостья, испугавшись, достала принесенный с собой перцовый баллончик и брызнула в лицо обидчику. Затем она убежала из жилища клиента.

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Пострадавший посчитал, что девушка без причины на него напала и вызвал полицию. Мужчина пожаловался прибывшим сотрудникам, что его плохо обслужили и причинили вред здоровью, повредив глаза газом из баллончика. Однако писать заявление на женщину он не стал.

Ранее притон с проститутками накрыли полицейские на юго-западе Москвы. Сотрудники МВД задержали шесть женщин по подозрению в оказании секс-услуг.